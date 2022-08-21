В Сарапуле служебная собака помогла найти страдающего потерей памяти пенсионера

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле служебно–разыскная собака отдела полиции помогла найти потерявшегося 85-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Сарапульский».

Вечером 18 августа в дежурную часть обратилась жительница Сарапульского района. Она рассказала, что её брат ушел днем и не вернулся. Мужчина страдает потерей памяти и дезориентирован в пространстве.

Собаке по кличке Герц поставили задачу найти человека. На поиски ушёл час - мужчину обнаружили в 10 км от дома. Помощь врачей ему не понадобилась.