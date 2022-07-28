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Пожарные из Удмуртии продолжают бороться с огнем в Республике Коми

15:25, 28 июля, 2022
Анна Торхова
Пожарные из Удмуртии продолжают бороться с огнем в Республике Коми
15:25, 28 июля, 2022
Анна Торхова
148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#Коми\n#лес
Фото: vk.com/direkcia18
148
0

За 4 дня группа смогла ликвидировать два пожара.

Ухта. Республика Коми. Пожарные из Удмуртии продолжают бороться с лесными пожарами в Коми. Об этом сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 20 сотрудников «Удмуртлеса» ранее отправились в Коми.

Спасателей забросили на тушение в Усть-Цилемский и Ижемский районы. «Условия тушения пожара здесь таковы, что помощи специализированной техники ждать не стоит, места не проходимые. Приходится рассчитывать на свои силы, тушение проводить ручными орудиями и мотопомпами», — говорят в Дирекции ООПТ.

За 4 дня группа смогла ликвидировать два пожара площадью 150 га и площадью 67 га. После формирование из Удмуртии перебросили на другие очаги возгораний — пожары площадью 1500 га и площадью 40 га.

Огнеборцы из Удмуртии чувствуют себя нормально, связь с ними держит единый диспетчерский пункт Минприроды Удмуртии.

В настоящее время в Коми действуют 12 лесных пожаров площадью свыше 4 тыс. га.

15:25, 28 июля, 2022
Анна Торхова
148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#Коми\n#лес