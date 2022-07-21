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Двадцать сотрудников «Удмуртлеса» уехали в Республику Коми помогать в ликвидации лесных пожаров

16:20, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Двадцать сотрудников «Удмуртлеса» уехали в Республику Коми помогать в ликвидации лесных пожаров
16:20, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
34
0
#Удмуртия\n#тушение пожара\n#помощь\n#лес
Фото: twenty20.com
34
0

С собой они захватили противопожарное оборудование и инвентарь.

Ижевск. Удмуртия. Аэромобильная группировка «Удмуртлеса» отправлена в Республику Коми для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил министр природы Удмуртии Денис Удалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

20 специалистов вместе с противопожарным оборудованием и инвентарем отправились в путь на трех машинах.

Решение о содействии приняла Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предписано.

В настоящий момент в Республике Коми действуют 23 лесных пожара, площадь которых превышает 1200 га. В результате на территории лесного фонда установлен 4-5 класс пожарной опасности. По прогнозу ожидается повышение температуры воздуха.

16:20, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
34
0
#Удмуртия\n#тушение пожара\n#помощь\n#лес