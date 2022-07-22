За незаконный вылов рыбы в Каме двое жителей Удмуртии заплатят более 60 тысяч рублей

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии суд обязал злоумышленников возместить вред, причиненный незаконной рыбалкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

12 апреля 2019 года два человека в Каракулинском районе остановились на берегу реки Кама напротив деревни Зуевы Ключи. Используя запрещенные орудия, они незаконно выловили 89 рыб.

Таким образом злоумышленники причинили ущерб окружающей среде на сумму 62 815 рублей.

Прокурор Каракулинского района подал судебный иск для взыскания материального вреда с указанных лиц. 15 июня 2022 года суд удовлетворил иск. Прокуратура контролирует решение суда.