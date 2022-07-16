В Алнашском районе Удмуртии утонул купальщик

Алнаши. Удмуртия. Мужчина утонул в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Семенов.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель района написал, что трагедия произошла 15 июля на реке Иж у деревни Благодать. Приехавшая из Можги компания друзей отдыхала в месте, не предназначенном для купания. Тем не менее четверо мужчин залезли в водоем. Тело одного из них нашли 16 июля. Предполагают, что погибший зашел в воду в нетрезвом состоянии.

«Это уже 16-я смерть на воде с начала купального сезона. Запомните, что купание в воде и алкоголь не совместимы! Берегите свою жизнь, следите за близкими! И заходите в воду только в местах, разрешенных для купания!», — призвал глава Алнашского района в своем аккаунте.

Также Алексей Семенов напомнил, что купание в районе разрешено пока только в одном оборудованном месте на Алнашском пруду, с 10:00 до 19:00. В ближайшее время купальный сезон может открыться также на Каме, но для этого необходимо дождаться заключения по состоянию воды, добавил чиновник.