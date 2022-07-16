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В Алнашском районе Удмуртии утонул купальщик

17:02, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
В Алнашском районе Удмуртии утонул купальщик
17:02, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
484
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#Удмуртия\n#Алнаши\n#МЧС\n#купальный сезон\n#трагедия\n#гибель людей
Фото: vk.com/osvod_ur
484
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Предполагают, что мужчина был пьян.

Алнаши. Удмуртия. Мужчина утонул в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Семенов.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель района написал, что трагедия произошла 15 июля на реке Иж у деревни Благодать. Приехавшая из Можги компания друзей отдыхала в месте, не предназначенном для купания. Тем не менее четверо мужчин залезли в водоем. Тело одного из них нашли 16 июля. Предполагают, что погибший зашел в воду в нетрезвом состоянии.

«Это уже 16-я смерть на воде с начала купального сезона. Запомните, что купание в воде и алкоголь не совместимы! Берегите свою жизнь, следите за близкими! И заходите в воду только в местах, разрешенных для купания!», — призвал глава Алнашского района в своем аккаунте.

Также Алексей Семенов напомнил, что купание в районе разрешено пока только в одном оборудованном месте на Алнашском пруду, с 10:00 до 19:00. В ближайшее время купальный сезон может открыться также на Каме, но для этого необходимо дождаться заключения по состоянию воды, добавил чиновник.

17:02, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
484
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#МЧС\n#купальный сезон\n#трагедия\n#гибель людей