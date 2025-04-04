Ижевск. Удмуртия. Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ольга Семенова пояснила, сколько воды можно выпить за день без вреда для здоровья. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на NEWS.ru.

«Здоровые почки способны пропускать до 800-1000 мл жидкости в час, поэтому избыток воды опасен только в крайних случаях», — пояснила Ольга Семенова.

Она рассказала, что если человек будет пить больше 4-5 л воды в день, то это может привести к патологическим состояниям. Например, злоупотребление водой снизит уровень натрия, в результате чего возникнет тошнота, судороги и спутанность сознания.

Особо опасно пить слишком много воды людям с заболеваниями почек, так как этот орган будет перегружен. Осторожны должны быть и пациенты с сердечной недостаточностью и эндокринологическими патологиями, такими как гипотиреоз или синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона. При этих заболеваниях жидкость плохо выводится из организма, в результате чего тело отекает и состояние ухудшается.

Врач отмечает, что для избежания «передозировки», нужно пить воду постепенно, а не залпом.