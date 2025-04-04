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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врач рассказала об опасностях чрезмерного употребления воды

09:00, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Врач рассказала об опасностях чрезмерного употребления воды
09:00, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#врач\n#Удмуртия\n#вода\n#рекомендации
Источник фото: unsplash.com (engin akyurt)
141
0

Она рекомендовала пить воду постепенно, а не залпом.

Ижевск. Удмуртия. Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ольга Семенова пояснила, сколько воды можно выпить за день без вреда для здоровья. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на NEWS.ru. 

«Здоровые почки способны пропускать до 800-1000 мл жидкости в час, поэтому избыток воды опасен только в крайних случаях», — пояснила Ольга Семенова. 

Она рассказала, что если человек будет пить больше 4-5 л воды в день, то это может привести к патологическим состояниям. Например, злоупотребление водой снизит уровень натрия, в результате чего возникнет тошнота, судороги и спутанность сознания.

Особо опасно пить слишком много воды людям с заболеваниями почек, так как этот орган будет перегружен. Осторожны должны быть и пациенты с сердечной недостаточностью и эндокринологическими патологиями, такими как гипотиреоз или синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона. При этих заболеваниях жидкость плохо выводится из организма, в результате чего тело отекает и состояние ухудшается.

Врач отмечает, что для избежания «передозировки», нужно пить воду постепенно, а не залпом.  

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09:00, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#врач\n#Удмуртия\n#вода\n#рекомендации