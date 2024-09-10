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В доме на улице Петрова в Ижевске вода из крана оказалась не соответствующей нормативам

15:35, 10 сентября, 2024
В доме на улице Петрова в Ижевске вода из крана оказалась не соответствующей нормативам
15:35, 10 сентября, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода
Фото: Евгений Бурцев
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Показатели превышены по мутности, цветности и железу.

Ижевск. Удмуртия. Горячая вода, которая течет из кранов в квартирах жилого дома №49 на улице Петрова в Ижевске, не соответствует нормативам. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее специалисты после жалоб местных жителей на ржавую воду взяли пробы в двух квартирах. Воду исследовали на мутность, цветность, запах, а также на содержание железа. В итоге нормы превышены по трем показателям: по железу — в 2,7 раза, цветности — в 2,5 раза, мутности — в 1,8 раза.

Управляющей организации вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

15:35, 10 сентября, 2024
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода