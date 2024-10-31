Сотрудники Минприроды отобрали пробы поверхностных вод в Сарапульском районе

Сарапул. Удмуртия. В селе Уральском и деревне Елькино Сарапульского района Удмуртии отобрали пробы воды. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

После обращений местных жителей 30 октября специалисты взяли пробы поверхностных природных вод. Образцы направили в лабораторию, где и проверят качество воды. Результаты будут готовы в течение 15 дней.

По итогам исследований министерство примет соответствующие меры.

Напомним, что в июне 2024 года на участке земли сельхозназначения возле поселка Уральский выявили факт разлива отходов. Для решения этой ситуации будут составлять дорожную карту действий по ликвидации экологической проблемы.

Так как местные жители жалуются на запах нефтепродуктов, сотрудники Росприроднадзора взяли на месте пробы воздуха.