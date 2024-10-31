Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид

Сотрудники Минприроды отобрали пробы поверхностных вод в Сарапульском районе

17:00, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники Минприроды отобрали пробы поверхностных вод в Сарапульском районе
17:00, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
3
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#вода\n#исследования
Источник фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
3
0

По обращениям местных жителей образцы будут исследованы в лаборатории.

Сарапул. Удмуртия. В селе Уральском и деревне Елькино Сарапульского района Удмуртии отобрали пробы воды. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

После обращений местных жителей 30 октября специалисты взяли пробы поверхностных природных вод. Образцы направили в лабораторию, где и проверят качество воды. Результаты будут готовы в течение 15 дней. 

По итогам исследований министерство примет соответствующие меры. 

Напомним, что в июне 2024 года на участке земли сельхозназначения возле поселка Уральский выявили факт разлива отходов. Для решения этой ситуации будут составлять дорожную карту действий по ликвидации экологической проблемы. 

Так как местные жители жалуются на запах нефтепродуктов, сотрудники Росприроднадзора взяли на месте пробы воздуха

17:00, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
3
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#вода\n#исследования