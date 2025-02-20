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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Хохряков в Удмуртии пожаловались на ржавую воду

15:15, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Хохряков в Удмуртии пожаловались на ржавую воду
15:15, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
85
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#Хохряки\n#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#вода\n#нарушение
Источник фото: unsplash.com (engin akyurt)
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Оказалось, что в горячей воде в 17 раз превышено содержание железа.

Хохряки. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района решают проблему ржавой горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Ранее в Роспотребнадзор поступило несколько жалоб на качество горячей воды, которая течет из кранов в многоквартирных домах на улице Муромской в Хохряках. Местные жители писали, что вода имеет ржавый и даже коричневый цвет. 

Специалисты провели исследования качества воды в 11 квартирах домов №№ 1а, 1б, 3 по улице Муромской. Выяснилось, что в воде превышены гигиенические нормативы: железо — в 17 раз, цветность — в 2 раза, а запах и мутность — в 5,7 раза.  

Обслуживающей организации ООО «УК СЕМЬЯ» и ресурсоснабжающей организации ООО «РСУ-7» были выданы предостережения о недопустимости подобных нарушений. Компании не предъявили ответы о принятии каких-либо мер.

Тогда сотрудники управления обратились в суд. Октябрьский районный суд Ижевска обязал организации устранить нарушения требований СанПиН. 

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15:15, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Хохряки\n#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#вода\n#нарушение