Хохряки. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района решают проблему ржавой горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее в Роспотребнадзор поступило несколько жалоб на качество горячей воды, которая течет из кранов в многоквартирных домах на улице Муромской в Хохряках. Местные жители писали, что вода имеет ржавый и даже коричневый цвет.

Специалисты провели исследования качества воды в 11 квартирах домов №№ 1а, 1б, 3 по улице Муромской. Выяснилось, что в воде превышены гигиенические нормативы: железо — в 17 раз, цветность — в 2 раза, а запах и мутность — в 5,7 раза.

Обслуживающей организации ООО «УК СЕМЬЯ» и ресурсоснабжающей организации ООО «РСУ-7» были выданы предостережения о недопустимости подобных нарушений. Компании не предъявили ответы о принятии каких-либо мер.

Тогда сотрудники управления обратились в суд. Октябрьский районный суд Ижевска обязал организации устранить нарушения требований СанПиН.