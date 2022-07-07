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В Удмуртии вновь зафиксировали массовую гибель пчёл

08:30, 07 июля, 2022
Андрей Бирюков
В Удмуртии вновь зафиксировали массовую гибель пчёл
08:30, 07 июля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#АПК\n#сельское хозяйство
Фото: unsplash.com
630
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Ветеринары выявили проблему в 275 ульях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь зафиксировали массовую гибель пчёл. Об этом в своём Telegram-канале сообщила зампред правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова. 

Она рассказала, что накануне, 6 июля, поступило 14 заявлений, в которых были просьбы проверить пасеки из-за гибели пчёл. Ветеринары обследовали 10 пасек. В 275 ульях они установили частичную гибель пчёл.

По предварительной информации, это произошло из-за обработки рапсовых полей. Работы проходили 4-5 июля, а население об этом не предупредили.

Ольга Абрамова рекомендовала пчеловодам, которые обнаружили гибель пчёл, обратиться в ветеринарную станцию. Получив обращение, специалисты проведут проверку.

«Для доказательства гибели по причине обработки необходимо сделать отбор мора и направить в аккредитованную лабораторию. Ближайшая — Саратовская федеральная лаборатория — сможет принять пробы и проверить на 38 пестицидов», — сказала Абрамова. 

Напомним, в прошлые годы в Удмуртии уже были случаи массовой гибели пчёл. Такие инциденты случались в 2019, 2020 и 2021 годах. Пчеловоды получили компенсацию в 2,5 млн рублей.

08:30, 07 июля, 2022
Андрей Бирюков
630
0
#Удмуртия\n#АПК\n#сельское хозяйство