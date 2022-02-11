В Можге будут судить подростка за убийство 55-летнего мужчины

Можга. Удмуртия. В Удмуртии 15-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в убийстве 55-летнего мужчины. По версии следствия, юноша из Можгинского района пошел на преступление из-за сочувствия к своему товарищу и желания отомстить. Подробности уголовного дела опубликовала пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что ночью 20 ноября 2021 года компания несовершеннолетних, среди которых находился будущий фигурант дела, после выпивки решила пойти в дом 55-летнего мужчины. Его хотели избить из мести за совершенное несколько лет назад преступление в отношении матери одного из подростков.

Дети зашли в дом, хозяин которого который в тот момент спал. Ему стали наносить удары, в процессе избиения один из мальчиков принес с кухни нож и несколько раз вонзил его в тело мужчины, завершив начатое ударом табуретом по голове.

Потерпевшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подозреваемого завершено и направлено в суд.