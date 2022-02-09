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Трёх жителей Удмуртии заподозрили в краже дизельного топлива из трубопровода

14:00, 09 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Трёх жителей Удмуртии заподозрили в краже дизельного топлива из трубопровода
14:00, 09 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
96
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#нефтепровод\n#кража
Фото: pixabay.com
96
0

Незаконную врезку к трубе осуществили в окрестностях Камбарки.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии участники преступной группы предстанут перед судом за хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Следствие установило, что в 2019 году двое обвиняемых в течение длительного времени подыскивали подходящее место для врезки, неоднократно выезжая в окрестности Камбарки, где проходил магистральный нефтепродуктопровод. Параллельно с этим, злоумышленники нашли сварщика, способного выполнить незаконную врезку.

В итоге, в 2020 году они привлекли к соучастию в совершении преступления знакомого жителя Сарапула, обладавшего профессиональными навыками проведения сварочных работ, а также нашли подходящее для врезки место.

Мужчины выкопали яму, чтобы получше подобраться к трубопроводу, и с помощью третьего участника группы осуществили незаконную врезку, после чего замаскировали место присоединения. В дальнейшем злоумышленники планировали совершать хищения из нефтепродуктопровода на постоянной основе, однако их противоправная деятельность была своевременно пресечена в результате совместных мероприятий, проведённых следователями СК и полицейскими.

В ночь с 27 на 28 ноября 2020 года обвиняемых задержали полицейские на трассе на у Сарапула при транспортировке бочки ёмкостью 1000 литров, заполненной похищенным дизельным топливом.

С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд. За совершенные преступления предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

14:00, 09 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
96
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#нефтепровод\n#кража