В Удмуртии разыскивают исчезнувшего владельца подпольных казино в Сарапуле

Организатор незаконного игорного бизнеса имеет недвижимость в нескольких регионах России.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии ведется розыск обвиняемого в незаконной организации азартных игр. Скрывшийся от правосудия вел свой преступный бизнес в Сарапуле и Сарапульском районе, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Конькин Михаил Викторович разыскивается за совершение преступления по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса России. Следствие ведут сотрудники отдела по особо важным делам республиканского следственного управления.

Установлено, что 36-летний обвиняемый, уроженец Сарапула, до своего исчезновения проживал в деревне Русский Вожой Завьяловского района. Может откликаться на прозвища «Бурят» и «Морячок».

Официально Конькин нигде не работал, однако на его имя записан ряд объектов недвижимости, в том числе в Удмуртии, Татарстане и Краснодарском крае.

Приметы обвиняемого : славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 180 см, плотного телосложения, лицо овальное. Нос с горбинкой, волосы: прямые, короткие, цвет волос темный, имеются залысины; губы – тонкие, подбородок – прямой.

При себе имеет паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт. Особых примет нет.

Ко всем, кто имеет информацию о разыскиваемом, следственное управление обращается с просьбой звонить по телефонам: 8(3412) 695-725, 41-39-20, 41-39-38, 41-39-85, а также 8-912-448-31-57 и 8-912-004-25-98 или по номеру 02.