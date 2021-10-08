Житель Завьяловского района получил срок за кражу 22 велосипедов

Общая стоимость похищенного имущества составила свыше 170 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Завьяловского района похитил 22 велосипеда из жилых домов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда города.

Все кражи он совершил с 31 марта по 2 мая 2021 года. Ранее судимый 43-летний мужчина похищал транспортные средства из подъездов домов территории Устиновского, Первомайского и Индустриального районов. Общая стоимость украденного составила более 170 тыс. рублей.

По факту краж возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества») и по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).

Подсудимый признал свою вину и обязан выплатить штраф 7 тыс. рублей. Суд приговорил его к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима на 2 года 6 месяцев и 5 дней.

Также суд удовлетворил иски 20 потерпевших на общую сумму около 162 тыс. рублей.