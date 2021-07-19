Как минимум трое из них были в состоянии опьянения.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие выходные утонули 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Следственный комитет проводит проверки из-за гибели трёх мужчин и женщины на водоёмах в Сарапуле, Якшур-Бодьинском, Кизнерском и Селтинском районах Удмуртии.

В субботу, 17 июля, из пруда деревни Мукши Якшур-Бодьинского района извлекли тело 38-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что мужчина в компании выпивал на берегу алкоголь. Оставшись один, он упал в воду и утонул.

Примерно в то же время из пруда возле деревни Асинер Кизнерского района вытащили тело 28-летнего мужчины. Он отдыхал с семьёй на берегу. Выпив спиртное, он решил искупаться и утонул.

В воскресенье, 18 июля, в реке Кильмезь в районе деревни Льнозавод Селтинского района обнаружили тело 46-летней женщины. Она выпивала спиртное со знакомыми, затем пошла купаться и утонула.

В тот же день на реке Кама у лодочной станции в Сарапуле обнаружили тело мужчины 40-45 лет. Причиной смерти явилось утопление. Видимых признаков насильственной смерти не выявлено. Его личность пока не установлена.

Напомним, в начале июля в Сарапульском районе на пруду утонула мать с ребёнком, в Малопургинском районе подросток решил переплыть водоём и также утонул. Другой юноша в Сарапуле решил переплыть реку, однако посреди заплыва у него закончились силы и он едва не утонул — его успели вытащить спасатели.