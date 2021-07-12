Пытавшийся переплыть деревенский пруд юноша утонул в Удмуртии

За год до трагедии в этом же водоёме погиб 12-летний мальчик.

Малая Пурга. Удмуртия. Очередная трагедия на воде произошла в Удмуртии 9 июля. На пруду в деревне Столярово Малопургинского района погиб юноша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Молодой человек, 2003 года рождения, отдыхал в компании друзей. Юноша решил испытать себя, переплыв пруд. Однако до другого берега добраться ему не удалось.

«С начала 2021 года в Удмуртской Республике уже произошло 33 происшествия на воде, в которых погибло 29 человек (четверо из них дети)», — сообщили в министерстве.

Напомним, что 5 июля 2020 года на этом же пруду погиб 12-летний мальчик из Татарстана.