Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

Пытавшийся переплыть деревенский пруд юноша утонул в Удмуртии

13:10, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
Пытавшийся переплыть деревенский пруд юноша утонул в Удмуртии
13:10, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
2157
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#пруды\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
2157
0

За год до трагедии в этом же водоёме погиб 12-летний мальчик.

Малая Пурга. Удмуртия. Очередная трагедия на воде произошла в Удмуртии 9 июля. На пруду в деревне Столярово Малопургинского района погиб юноша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Молодой человек, 2003 года рождения, отдыхал в компании друзей. Юноша решил испытать себя, переплыв пруд. Однако до другого берега добраться ему не удалось.

«С начала 2021 года в Удмуртской Республике уже произошло 33 происшествия на воде, в которых погибло 29 человек (четверо из них дети)», — сообщили в министерстве.

Напомним, что 5 июля 2020 года на этом же пруду погиб 12-летний мальчик из Татарстана.

13:10, 12 июля, 2021
Юрий Абашев
2157
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#пруды\n#гибель людей