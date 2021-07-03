В Сарапуле на пруду утонули женщина и ее трехлетняя дочь

После гибели матери и ребенка возбудили уголовное дело.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и ее ребенка. ЧП произошло 2 июня в Сарапуле, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следователей, трагедия произошла в Сарапуле в пятницу около 19 часов. При купании на пруду утонули 38-летняя местная жительница и ее трехлетняя дочь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Для того чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сотрудники следственного управления осмотрели место, где купались мать и дочь. Проводится допрос свидетелей, назначены необходимые для расследования уголовного дела экспертизы.

UPD: позднее прокуратура Удмуртской Рееспублики сообщила, что трагедия случилась в Сарапульском районе на озере Щучье недалеко от села Северного.