В Ижевске мужчина пытался убить сына сожительницы

Он невзлюбил потерпевшего и воткнул ему вилку в ногу, а к горлу приставил нож.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали мужчину, покушавшегося на жизнь обездвиженного человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета по Удмуртской Республике.

В декабре 2020 года после выхода из тюрьмы, 36-летний мужчина поселился в квартире у знакомой в Ижевске. Вместе с хозяйкой там проживал ее 32-летний сын, который в силу заболевания не мог самостоятельно передвигаться. Бывший осужденный злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал и испытывал неприязнь к обездвиженному человеку.

Рано утром 22 июня пьяный мужчина устроил конфликт с сыном сожительницы, в ходе которого воткнул ему вилку в ногу. Мать потерпевшего выбежала на улицу, чтобы сообщить о инциденте в полицию и позвать на помощь.

В это время обвиняемый приставил нож к горлу жертвы и проводил лезвием по шее, наступал на шею ногой и даже пытался поджечь кровать, где тот лежал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 стать 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Мужчина заключен под сражу.