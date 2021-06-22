Подростки из Татарстана обчистили 14 машин в Ижевске

Добычей подозреваемых становились колонки, магнитолы, часы и другие вещи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали двух несовершеннолетних грабителей из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В мае 2021 года в городе участились кражи из автомобилей. Ночью злоумышленники разбивали стекла машин и забирали музыкальные колонки, магнитолы, часы и другие вещи.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

После совершения одного из таких преступлений на территории Первомайского района полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Татарстана 2005 года рождения. Во время обыска автомобиля, в котором находились подростки, в салоне и багажнике нашлось похищенное за несколько дней имущество.

Молодые люди вместе с друзьями приезжали в Ижевск, грабили ночью машины и возвращались обратно.

В настоящее время установлена причастность несовершеннолетних к кражам из 14 автомобилей, а также к 2 попыткам угона транспортных средств.

За совершенные преступления юноши могут получить до 5 лет лишения свободы.