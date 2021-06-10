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Чуть меньше миллиона рублей штрафа заплатят организаторы подпольного казино в Удмуртии

16:54, 10 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Чуть меньше миллиона рублей штрафа заплатят организаторы подпольного казино в Удмуртии
16:54, 10 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#азартные игры\n#Следственный комитет\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
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Подпольный клуб работал под вывеской бара.

Сарапул. Удмуртия. Трех жителей Удмуртии осудили за незаконный игорный бизнес. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Удмуртской Республике.

Долгое время группировка скрывала запрещенную деятельность под видом баров в Сарапуле и Сарапульском районе. Также они зарабатывали, предоставляя доступ к интернет-ресурсам.

Во время обыска правоохранители изъяли свыше 20 единиц игрового оборудования и деньги, вырученные от проведения азартных игр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой»). Незаконная деятельность прекращена. Организатору назначили штраф 350 тыс. рублей, двум его помощникам - 300 тыс. рублей.

16:54, 10 июня, 2021
Екатерина Сентемова
115
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#азартные игры\n#Следственный комитет\n#уголовное дело