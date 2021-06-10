Чуть меньше миллиона рублей штрафа заплатят организаторы подпольного казино в Удмуртии

Подпольный клуб работал под вывеской бара.

Сарапул. Удмуртия. Трех жителей Удмуртии осудили за незаконный игорный бизнес. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Удмуртской Республике.

Долгое время группировка скрывала запрещенную деятельность под видом баров в Сарапуле и Сарапульском районе. Также они зарабатывали, предоставляя доступ к интернет-ресурсам.

Во время обыска правоохранители изъяли свыше 20 единиц игрового оборудования и деньги, вырученные от проведения азартных игр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой»). Незаконная деятельность прекращена. Организатору назначили штраф 350 тыс. рублей, двум его помощникам - 300 тыс. рублей.