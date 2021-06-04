Подросток в Ижевске украл двух плюшевых медведей и подарил их знакомым девушкам

В настоящее время игрушки изъяты и возвращены владельцу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали несовершеннолетнего парня, укравшего плюшевых медведей из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Кражи произошли в конце мая в магазине на улице Петрова с разницей в несколько дней. Подозреваемый ночью разбивал витрину булыжником, брал игрушку с витрины и скрывался с места преступления. Общая стоимость двух украденных медведей составила чуть меньше 8 тыс. рублей.

В результате розыска сотрудники полиции задержали 17-летнего студента техникума. Юноша рассказал, что подарил игрушки двум знакомым девушкам. В настоящее время медведи изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). С молодого человека взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.