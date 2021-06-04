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Подросток в Ижевске украл двух плюшевых медведей и подарил их знакомым девушкам

10:50, 04 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Подросток в Ижевске украл двух плюшевых медведей и подарил их знакомым девушкам
10:50, 04 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#медведи\n#игрушки\n#несовершеннолетние\n#уголовное дело
Фото: twenty20.com
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В настоящее время игрушки изъяты и возвращены владельцу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали несовершеннолетнего парня, укравшего плюшевых медведей из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Кражи произошли в конце мая в магазине на улице Петрова с разницей в несколько дней. Подозреваемый ночью разбивал витрину булыжником, брал игрушку с витрины и скрывался с места преступления. Общая стоимость двух украденных медведей составила чуть меньше 8 тыс. рублей.

В результате розыска сотрудники полиции задержали 17-летнего студента техникума. Юноша рассказал, что подарил игрушки двум знакомым девушкам. В настоящее время медведи изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). С молодого человека взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

10:50, 04 июня, 2021
Екатерина Сентемова
122
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#медведи\n#игрушки\n#несовершеннолетние\n#уголовное дело