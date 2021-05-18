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В Ижевске местного жителя осудили за подставное ДТП

14:00, 18 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске местного жителя осудили за подставное ДТП
14:00, 18 мая, 2021
Андрей Бирюков
385
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП
Фото: unsplash.com
385
0

Он с подельниками инсценировал столкновение автомобилей, чтобы получить выплату от страховой компании.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска осуждён за подставное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества. 

30-летнего ранее судимого ижевчанина обвиняли в том, что он вместе с незнакомыми ему людьми в 2019 году договорился инсценировать ДТП, чтобы получить компенсацию от страховой компании. 

План злоумышленников удался: они столкнули два автомобиля на улице Кирпичной в Ижевске. Двое участников заговора скрылись, а подсудимый вместе с соучастником вызвал сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Свою схему они не раскрыли, и придумали легенду, которая позволила получить им от страховой компании чуть более 244 тыс. рублей. 

В итоге все участники аферы стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Мужчина свою вину признал, его уголовное дело рассматривали в особом порядке. При вынесении приговора суд учёл признание вины, сотрудничество со следствием, раскаяние, наличие малолетних детей и состояние здоровья. 

По части 2 статьи 159.5 УК России («Мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору») 30-летний ижевчанин получил штраф в размере 10 тыс. рублей. В отношении других участников схемы разбирательство продолжается.

14:00, 18 мая, 2021
Андрей Бирюков
385
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП