В Ижевске местного жителя осудили за подставное ДТП

Он с подельниками инсценировал столкновение автомобилей, чтобы получить выплату от страховой компании.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска осуждён за подставное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

30-летнего ранее судимого ижевчанина обвиняли в том, что он вместе с незнакомыми ему людьми в 2019 году договорился инсценировать ДТП, чтобы получить компенсацию от страховой компании.

План злоумышленников удался: они столкнули два автомобиля на улице Кирпичной в Ижевске. Двое участников заговора скрылись, а подсудимый вместе с соучастником вызвал сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Свою схему они не раскрыли, и придумали легенду, которая позволила получить им от страховой компании чуть более 244 тыс. рублей.

В итоге все участники аферы стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Мужчина свою вину признал, его уголовное дело рассматривали в особом порядке. При вынесении приговора суд учёл признание вины, сотрудничество со следствием, раскаяние, наличие малолетних детей и состояние здоровья.

По части 2 статьи 159.5 УК России («Мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору») 30-летний ижевчанин получил штраф в размере 10 тыс. рублей. В отношении других участников схемы разбирательство продолжается.