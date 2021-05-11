Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

В Ижевске прокуратура начала проверку после возгорания в интернате для престарелых ночью 9 мая

09:40, 11 мая, 2021
Анна Торхова
В Ижевске прокуратура начала проверку после возгорания в интернате для престарелых ночью 9 мая
09:40, 11 мая, 2021
Анна Торхова
477
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#интернат\n#инвалиды\n#пенсионеры
Фото: vk.com/izh_dom_int
477
0

Никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура начала проверку после возгорания в ижевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртской Республики.
Возгорание произошло 9 мая около 01:00 в тамбуре третьего этажа второго корпуса. В результате происшествия никто не пострадал. 
Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности в здании интерната, а также причины инцидента. 
Как сообщается на сайте Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, учреждение в Ижевске рассчитано на проживание 302 человек. В двух зданиях функционируют 5 отделений милосердия, где находятся лица, нуждающиеся в постоянном уходе, 2 геронтологических отделения и одно общее. 
09:40, 11 мая, 2021
Анна Торхова
477
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#интернат\n#инвалиды\n#пенсионеры