В Ижевске прокуратура начала проверку после возгорания в интернате для престарелых ночью 9 мая

Никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура начала проверку после возгорания в ижевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртской Республики.

Возгорание произошло 9 мая около 01:00 в тамбуре третьего этажа второго корпуса. В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности в здании интерната, а также причины инцидента.

Как сообщается на сайте Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, учреждение в Ижевске рассчитано на проживание 302 человек. В двух зданиях функционируют 5 отделений милосердия, где находятся лица, нуждающиеся в постоянном уходе, 2 геронтологических отделения и одно общее.