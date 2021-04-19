В Удмуртии произошло более 60 природных пожаров

Беспилотники МЧС будут контролировать леса республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растет количество возгораний сухой травы. С начала весны в республике зарегистрирован 61 природный пожар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Удмуртии.

Одним из самых крупных стал пожар в Сарапульском районе, 18 апреля здесь горела трава на площади более 200 гектаров. Из-за сильного ветра шло быстрое распространение пламени. К тушению привлекались около 50 человек личного состава и 9 единиц специальной техники. Всего за прошедшие выходные произошло 37 возгораний прошлогодней растительности.

Напомним, с 19 апреля в Удмуртии введен особый противопожарный режим. В этот период надзорные органы будут проводить внеплановые проверки населенных пунктов. Кроме того, начинаются ежедневные рейды патрульных групп, в их состав входят сотрудники госпожнадзора, полиции, Минприроды, представители муниципалитетов и добровольцы. Выявлять нарушителей будут и с помощью беспилотников.