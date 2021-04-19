В Удмуртии начал действовать особый противопожарный режим

Он продлится до конца мая.

Ижевск. Удмуртия. Особый противопожарный режим введен в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики.

В этом сезоне в Удмуртии уже на 30 га земли произошло возгорание сухой растительности и мусора из-за пренебрежения людьми требованиями пожарной безопасности. В большинстве случаев пожары возникали в Ижевске и Завьяловском районе.

Напомним, что в Удмуртии до 31 мая запрещено сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, в том числе в мангалах и проведение пожароопасных работ.

За нарушение установленных правил грозит административная ответственность в виде штрафов.

В случае обнаружения пожара или возникновения угрозы необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану. Телефон вызова пожарной охраны– 01; мобильной связи - 101.