В Ижевске местного жителя подозревают в изготовлении наркотиков

Свою деятельность он маскировал под химическую деревообработку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в изготовлении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

28-летнего неработающего ижевчанина задержали на улице Карла Маркса. При личном досмотре у него обнаружили 2-граммовый свёрток, в котором были наркотики. Он производил их самостоятельно в одном из складов на улице Зимней.

Проведя обыск в помещении, полицейские нашли и изъяли оборудование, с помощью которого задержанный изготавливал запрещённые вещества. Кроме того, обнаружены химикаты и около 60 грамм уже готовых наркотиков. Всё это он покупал в интернете.

Свою деятельность молодой человек маскировал под химическую деревообработку. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере»). Ему грозит до 10 лет колонии.