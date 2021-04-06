  • $ 76.61 ↑
  • € 90 ↑

В Ижевске местного жителя подозревают в изготовлении наркотиков

15:15, 06 апреля, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске местного жителя подозревают в изготовлении наркотиков
15:15, 06 апреля, 2021
Андрей Бирюков
91
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#наркотики\n#МВД Удмуртии
Фото: Unsplash.com
91
0

Свою деятельность он маскировал под химическую деревообработку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в изготовлении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

28-летнего неработающего ижевчанина задержали на улице Карла Маркса. При личном досмотре у него обнаружили 2-граммовый свёрток, в котором были наркотики. Он производил их самостоятельно в одном из складов на улице Зимней. 

Проведя обыск в помещении, полицейские нашли и изъяли оборудование, с помощью которого задержанный изготавливал запрещённые вещества. Кроме того, обнаружены химикаты и около 60 грамм уже готовых наркотиков. Всё это он покупал в интернете. 

Свою деятельность молодой человек маскировал под химическую деревообработку. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере»). Ему грозит до 10 лет колонии.

15:15, 06 апреля, 2021
Андрей Бирюков
91
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#наркотики\n#МВД Удмуртии