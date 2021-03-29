В Ижевске таксист выпрыгнул из своей машины, спасаясь от пассажира с ножом

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники полиции задержали ижевчанина, подозреваемого в нападении на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.

Ночью на улице Сабурова пассажир такси достал нож и потребовал отдать ему машину. Таксисту удалось выпрыгнуть из автомобиля, а злоумышленник сел за руль и скрылся с места происшествия.

Машину обнаружили на улице Ворошилова, на требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал. На улице Воткинское шоссе мужчина не справился с управлением и въехал в сугроб. Злоумышленника задержали, им оказался 30-летний житель Ижевска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный в крупном размере»). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.