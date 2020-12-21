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Виновного в злоупотреблении полномочиями экс-начальника «Службы гражданской защиты Удмуртской Республики» освободили от наказания

15:10, 21 декабря, 2020
Дарья Саушина
Виновного в злоупотреблении полномочиями экс-начальника «Службы гражданской защиты Удмуртской Республики» освободили от наказания
15:10, 21 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#суд\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Суд приговорил его к штрафу, однако с учетом времени нахождения под стражей и домашним арестом освободил от наказания.

Ижевск. Удмуртия. Суд вынес приговор бывшему начальнику «Службы гражданской защиты Удмуртской Республики» Андрею Левицкому. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества региона, экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
С 2018 по декабрь 2019 года он давал указания подчиненным о премировании сотрудников и дальнейшей передаче ему части денег. Нанесенный ущерб оценивается в 291 150 рублей.
Свою вину Левицкий полностью признал. При назначении наказания суд учел также явку с повинной, активную помощь в расследовании дела, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи подсудимым своим родным и близким, наличие поощрений и грамот по месту работы и службы, осуществление благотворительной деятельности.
Кроме того, бывший чиновник полностью возместил причиненный ущерб.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. С учетом времени нахождения подсудимого под стражей и под домашним арестом, его освободили от наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, что Левицкого задержали в декабре 2019 года по подозрению в получении взятки в крупном размере. В феврале этого года его освободили от должности
15:10, 21 декабря, 2020
Дарья Саушина
465
0
#суд\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#финансы и деньги\n#происшествие