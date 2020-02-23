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Начальника «Службы гражданской защиты Удмуртской Республики» освободили от должности

15:14, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
Начальника «Службы гражданской защиты Удмуртской Республики» освободили от должности
15:14, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
266
0
#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
266
0

Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение об освобождении Андрея Левицкого от должности начальника ГУ УР «Службы гражданской защиты Удмуртской Республики». Документ опубликован на портале органов власти региона. Трудовой контракт расторгнут с 19 февраля этого года «в связи с прекращением допуска к государственной тайне».

Напомним, что в декабре Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Левицкого. Правоохранители считают, что с с 2017 года он неоднократно получал от подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Предполагаемая сумма превышает 150 тыс. рублей.

15:14, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
266
0
#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#уголовное дело

 

 

 


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