Начальника Службы гражданской защиты Удмуртии задержали по подозрению во взятке

По версии следствия, он получал деньги от сотрудников за общее покровительство.

Ижевск. Удмуртия. Начальника «Службы гражданской защиты Удмуртской Республики» задержали по подозрению во взятке. По информации пресс-службы регионального Следственного управления СКР, в отношении 50-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По данным правоохранительных органов, с 2017 года он неоднократно получал от подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Предполагаемая сумма превышает 150 тыс. рублей.

6 декабря при получении очередной взятки в размере 45 тыс. рублей мужчину задержали сотрудники ФСБ. Как сообщили в пресс-службе Судейского сообщества Удмуртии, обвиняемый просил выбрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд заключил его под стражу на 2 месяца - до 6 февраля 2020 года. За совершение преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

По данным информационной системы Seldon.Basis, начальником ГУ УР «Служба гражданской защиты» с мая 2017 года является Андрей Левицкий.