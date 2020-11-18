Участок леса в Балезинском районе залили отходами животноводства

Сумма ущерба составили 820 тыс. рублей.

Балезино. Удмуртия. Земли лесного фонда в Балезинском районе загрязнили отходами животноводства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.



Факт порчи жидкими отходами установили в Набережном участковом лесничестве. Площадь загрязненного участка составила почти 600 кв. м. Специалисты отметили, что в почве превышены показали вредных веществ, в том числе азота аммонийного (в 15 раз) и хлорид-иона (в 10 раз).

Окружающей среде причинен вред на сумму свыше 820 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»).



Вопросы по взысканию вреда и рекультивации лесного участка контролирует природоохранная прокуратура.