  • $ 76.25 ↓
  • € 90.39 ↓

Участок леса в Балезинском районе залили отходами животноводства

12:15, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Участок леса в Балезинском районе залили отходами животноводства
12:15, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
236
0
#лес\n#экология\n#Балезино\n#Удмуртия\n#загрязнения\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
236
0

Сумма ущерба составили 820 тыс. рублей.

Балезино. Удмуртия. Земли лесного фонда в Балезинском районе загрязнили отходами животноводства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Факт порчи жидкими отходами установили в Набережном участковом лесничестве. Площадь загрязненного участка составила почти 600 кв. м. Специалисты отметили, что в почве превышены показали вредных веществ, в том числе азота аммонийного (в 15 раз) и хлорид-иона (в 10 раз).

Окружающей среде причинен вред на сумму свыше 820 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»).

Вопросы по взысканию вреда и рекультивации лесного участка контролирует природоохранная прокуратура.

12:15, 18 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
236
0
#лес\n#экология\n#Балезино\n#Удмуртия\n#загрязнения\n#уголовное дело