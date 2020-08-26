Двое взрослых и двое детей пострадали в Малопургинском районе из-за не уступившего дорогу водителя

Пожилой автолюбитель при развороте не пропустил другой автомобиль.

Малая Пурга. Удмуртия. Водитель, не уступивший при развороте дорогу другому автомобилю, попал в больницу в Удмуртии. Как сообщает Управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 25 августа этого года около 13:30 в Малопургинском районе на 131 км трассы Елабуга-Пермь.

65-летний мужчина за рулем «Datsun On-Do» при развороте не пропустил ехавшую в попутном направлении «Ладу Гранту». В результате столкновения травмы получили пассажиры «Гранты»: 30-летняя женщина и два ребенка 7 и 12 лет. Водителя Datsun оправили на стационарное лечение.