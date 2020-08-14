В Удмуртии пожилой мужчина погиб в результате наезда трактора с косилкой

По факту трагедии возбудили уголовное дело.





Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии погиб пожилой мужчина. Его изрубило роторной косилкой, установленной на тракторе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что 12 августа около 16:00 пьяный 72-летний мужчина лежал на обочине дороги Глазов-Понино-Зотово. В этот момент рабочий на тракторе косил траву вдоль проезжей части. Не заметив лежащего в высоких зарослях человека, водитель наехал на него роторной косилкой.

В результате пенсионер получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.