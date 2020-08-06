В убийстве обвиняют ее супруга.

Завьялово. Удмуртия. Тело женщины нашли в поле у ижевского завода. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, жительница Удмуртии являлась владелицей автомойки.



Погибшую обнаружил шедший на смену работник «Ижевского завода пластмасс». Это произошло 3 августа в 16:00. Рядом с женщиной находился автомобиль «Мерседес».



В убийстве обвиняют супруга женщины. По данным следствия, 3 августа 32-летняя потерпевшая приехала на свою автомойку, чтобы помыть личную машину. В это время там находился и муж женщины. Между ними произошла ссора, после чего злоумышленник нанес жене несколько ударов металлическим предметом и задушил металлическим тросом. Затем 32-летний мужчина вывез тело в поле, чтобы инсценировать ограбление и нападение, и скрылся.



Было возбуждено уголовное дело по части 1 стать 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемого задержали и заключили под стражу.