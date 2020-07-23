Около 400 заявок поступило от жителей Ижевска на ликвидацию последствий непогоды

Только 17 июля в столице Удмуртии выпала половина месячной нормы осадков.





Ижевск. Удмуртия. Порядка 400 заявок на ликвидацию последствий непогоды поступило от жителей Ижевска с 17 по 22 июля. Об этом журналистам рассказал начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Сергей Губарев.

Из общего числа обращений 5 заявок приходится на подтопление домов, остальные — на упавшие деревья и забивку канализации.

Как отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, только 17 июля выпала половина месячной нормы осадков. С 13 по 23 июля в столице Удмуртии выпало 60 мм осадков, это почти полная месячная норма.

Коммунальные службы работают в штатном режиме, бригады выезжают на очистку как ночью, так и днем.