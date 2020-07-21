Хозяин напавшей на жительницу Ижевска собаки отделался замечанием

Животное не было привито против бешенства.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наказали владельца собаки, напавшей на женщину. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Инцидент произошел в мае. Хозяина питомца вызвали в управление для дачи объяснений. Стало известно, что собака против бешенства привита не была.

20 июля в отношении владельца был составлен протокол по статье 10.6 КоАП России («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»), а также выдано требование об обязательной вакцинации пса против бешенства.

В отношении нарушителя применили устное замечание.

В Управлении напоминают, в случае укуса животным человека, владелец обязан обратиться в ветеринарное учреждение для постановки хвостатого на карантин.

Отметим также, характерными признаками бешенства являются: водобоязнь, слюнотечения и агрессия, необычное поведение.