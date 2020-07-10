В Удмуртии нетрезвый водитель покусал инспектора ДПС в патрульном авто

Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии мужчина укусил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 26 июня на дороге «Завьялово-Гольяны-Аэропорт». Инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. 32-летний мужчина вел себя агрессивно, выражался матом, игнорировал требования правоохранителя.

В патрульном автомобиле водитель продолжил агрессивно себя вести и укусил инспектора в руку.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, ранее мужчину 12 раз привлекали к административной ответственности. Кроме того, он уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

«На момент остановки сотрудниками ДПС 26 июня 2020 года мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался», – подчеркнули в силовом ведомстве.