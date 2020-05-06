В полицию обратились 25 человек.
Ижевск. Удмуртия. За праздничные выходные жители Удмуртии отдали мошенникам более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
В период с 1 по 5 мая в полицию с заявлениями о «дистанционных» кражах и мошенничествах обратились 25 человек.
«Основными способами хищения денежных средств со счетов граждан являются: получение злоумышленниками конфиденциальных данных банковских счетов и карт потерпевших под предлогом защиты от незаконной транзакции; оплата потерпевшими различных услуг для получения компенсаций за те или иные товары (за ранее приобретенные БАДы, некачественные лекарства, оказанные медицинские услуги, вклады), перевод потерпевшими денежных средств при продаже и покупке товаров в сети интернет», – отметили в полиции.
Например, 5 мая к правоохранителям обратился 53-летний директор ижевского предприятия. Неизвестные под видом сотрудников банка похитили у него 130 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).
Жителям напомнили, что ни под каким предлогом нельзя сообщать незнакомцам данные банковских карт и счетов, а также коды, пришедшие в смс-сообщениях. Также нельзя переводить деньги на чужие счета.
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Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.