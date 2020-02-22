В детском саду в Ижевске воспитанницы покусали девочку

Между ребятами возник конфликт.

Ижевск. Удмуртия. В детском саду №11 Ижевска девочка получила телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

После прогулки между ребятами произошел конфликт. В результате воспитанницы искусали одну из девочек.

Мама ребенка обратилась с жалобой на воспитателя. Проверка показала, что во время конфликта воспитателя и помощника в группе не было, дети находились одни.

В адрес заведующей учреждением внесено представление, по итогам которого ответственных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в декабре 2019 года в одном из частных детсадов Ижевска скончалась девочка. Причиной стала вирусная инфекция, которая привела к отеку мозга.