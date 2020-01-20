Эксперты установили причину смерти воспитанницы частного детского сада в Ижевске

Незадолго до смерти малышка заболела, лечилась в больнице и дома.

Ижевск. Удмуртия. Эксперты установили причину смерти годовалой воспитанницы частного детского сада в Ижевске. По словам руководителя Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустама Тугушева, к гибели ребёнка привела вирусная инфекция, осложнившаяся отеком головного мозга.

По предварительным данным, незадолго до смерти малышка заболела, ее госпитализировали. После выписки девочка еще какое-то время лечилась на дому. В детский сад ребенок пришел только после получения справки от педиатра о выздоровлении.

Теперь специалистам предстоит установить причину заболевания. Пока нельзя с уверенностью сказать, была ли это недолеченная инфекция, либо ребенок заразился уже в детском саду.

Напомним, трагедия произошла в декабре. Годовалую девочку после «тихого часа» обнаружили без признаков жизни. После прокурорской проверки выяснилось, что сад не имел лицензии на ведение образовательной деятельности.