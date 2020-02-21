Мужчину с подозрением на инсульт спасли с крыши в Ижевске

Ему стало плохо во время работы на высоте.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске помощь спасателей понадобилась одному из рабочих, расчищавшему крышу дома на улице Буммашевской. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в четверг, 20 февраля. 54-летнему мужчине стало плохо, у него отнялись ноги. Рабочий не мог самостоятельно спуститься с крыши. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, эвакуировали мужчину. Его передали медикам, которые и заподозрили инсульт и госпитализировали рабочего.