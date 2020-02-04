В Ижевске по подозрению в угоне машин задержали троих подростков

Угнанные авто находили недалеко от мест преступления.

Ижевск. Удмуртия. По подозрению в угоне четырёх автомобилей в Ижевске задержали троих подростков, старшему из которых 16 лет, остальным - по 15. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Подозреваемые проникали по ночам в автомобили ВАЗ, припаркованные в Ленинском районе. Подростки запускали двигатели смыканием проводов системы зажигания, после чего уезжали кататься. Впоследствии машины находили брошенными неподалёку от места преступления.

По всем фактам угона возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 166 («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

С подростков взяли подписку о невыезде. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде 7 лет лишения свободы.