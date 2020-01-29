Житель Удмуртии предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

За взятку в 30 тыс. рублей мужчине грозит штраф до 1,5 млн.

Ижевск. Удмуртия. В Дебёсском районе Удмуртии местный житель предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в среду, 29 января.

По данным следствия, 24 октября 2019 года в вечернее время 36-летний житель Игринского района управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения по Дебёсам он наехал на велосипедистов. В результате мужчина был задержан сотрудниками полиции, которые составили протокол об административном правонарушении. Он предусматривает лишение водительских прав до двух лет и административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

В помещении отдела полиции обвиняемый решил дать взятку инспектору ДПС, чтобы избежать привлечения к административной ответственности. При попытке передачи 30 тыс. рублей злоумышленника задержали полицейские, которым инспектор сообщил о склонении к совершению коррупционного преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Отметим, что за совершённое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей либо лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.