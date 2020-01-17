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Апелляционный суд отменил оправдательный приговор Верховного суда Удмуртии, вынесенный на основании вердикта присяжных

14:19, 17 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Апелляционный суд отменил оправдательный приговор Верховного суда Удмуртии, вынесенный на основании вердикта присяжных
14:19, 17 января, 2020
Дмитрий Стрелков
207
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#Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Верховный суд Удмуртии\n#суд\n#убийство
Фото: pixabay.com
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Дело рассматривали по факту обвинения жителя Малопургинского район в убийстве пенсионерки.

Ижевск. Удмуртия. Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Верховного суда Удмуртии от 31 октября 2019 года, постановленный в соответствии c вердиктом присяжных заседателей. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, по данному уголовному делу жителя Малопургинского района обвинили в убийстве пенсионерки.

По данным следствия, в 2017 году мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанёс множественные удары молотком по голове женщине 1935 года рождения. В результате пенсионерка погибла. Также мужчина похитил из дома убитой её паспорт.

Коллегия присяжных заседателей оправдала мужчину ввиду непричастности к совершению преступления. Гособвинитель обжаловал приговор, постановленный в соответствии с этим вердиктом, в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами апелляционного представления гособвинителя, отменил незаконный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение.

14:19, 17 января, 2020
Дмитрий Стрелков
207
0
#Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Верховный суд Удмуртии\n#суд\n#убийство

 

 

 


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