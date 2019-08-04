Житель Ижевска попытался убить нового мужа своей бывшей жены

Теперь 30-летнего мужчину ждёт суд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном повреждении имущества. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ижевчанина. Его обвиняют статье 105 УК России «Покушение на убийство с особой жестокостью» и статьи 167 УК России «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

Как установило следствие, обвиняемый ранее состоял в браке с женой 42-летнего потерпевшего. После того, как потерпевший заключил брак с его бывшей супругой, обвиняемый стал испытывать к нему неприязненные отношения и неоднократно направлял мужчине по телефону смс-сообщения с угрозами и оскорблениями.

1 декабря 2018 года обвиняемый прибыл на территорию СНТ «Вараксино» к садовому домику, где в это время находились потерпевший с супругой. Мужчина устроил ссору с потерпевшим, в ходе которой укусил его в щеку, причинив неизгладимое обезображивание лица, и несколько раз ударил деревянным бруском по голове. Затем он стал душить потерпевшего и пытался ударить его принесённым с собой топором. После того, как супруге потерпевшего удалось выхватить топор из рук обвиняемого, он направился к припаркованной возле садового домика машине потерпевшего и нанёс множественные удары деревянным бруском и кирпичом по кузову автомобиля. В результате повреждения автомобиля потерпевшему был причинён значительный ущерб в размере 87 тыс. руб.

С учётом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.