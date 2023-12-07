35 коров погибли в результате ДТП в Красноярском крае

Емельяново. Красноярский край. Дорожная авария стала причиной гибели 35 коров в Емельяновском районе Красноярского края. Животные находились в грузовике, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 6 декабря. Перевозивший 40 голов крупного рогатого скота КАМАЗ вылетел на встречную полосу. Там он врезался в фуру Scania и съехал в кювет.

При столкновении выжили только 5 коров, их перегрузили в другую машину. Остальные животные погибли. Водитель КАМАЗа попал в больницу с травмами.

Кроме того, из кузова «Скании» от удара вылетел груз и повредил легковушку.