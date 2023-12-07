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35 коров погибли в результате ДТП в Красноярском крае

11:01, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
35 коров погибли в результате ДТП в Красноярском крае
11:01, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Красноярск\n#ДТП\n#авария\n#ущерб\n#животные\n#коровы
Фото: pxhere.com
24
0

Водитель перевозившего их КАМАЗа не справился с управлением и врезался во встречную фуру.

Емельяново. Красноярский край. Дорожная авария стала причиной гибели 35 коров в Емельяновском районе Красноярского края. Животные находились в грузовике, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 6 декабря. Перевозивший 40 голов крупного рогатого скота КАМАЗ вылетел на встречную полосу. Там он врезался в фуру Scania и съехал в кювет.

При столкновении выжили только 5 коров, их перегрузили в другую машину. Остальные животные погибли. Водитель КАМАЗа попал в больницу с травмами.

Кроме того, из кузова «Скании» от удара вылетел груз и повредил легковушку. 

11:01, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Красноярск\n#ДТП\n#авария\n#ущерб\n#животные\n#коровы