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Уволенного за распространение детского порно школьного учителя в Удмуртии взяли обратно сантехником

09:00, 01 августа, 2019
Дарья Саушина
Уволенного за распространение детского порно школьного учителя в Удмуртии взяли обратно сантехником
09:00, 01 августа, 2019
Дарья Саушина
227
0
#образование\n#Следственный комитет\n#Селты\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: ИА Сусанин
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Прокуратура через суд добилась повторного увольнения.

Селты. Удмуртия. Школьного учителя в Удмуртии уволили за распространение детского порно, но потом вновь приняли на работу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, мужчина преподавал информатику и физику в МКОУ «Халдинская СОШ» Селтинского района.

За приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в декабре 2018 года ему дали условный срок. Кроме того, на два года запретили работать с детьми. В силу приговор вступил в марте этого года. После этого прокурор потребовал уволить педагога. На следующий день после расторжения трудового договора мужчину снова взяли на работу в школу, но на этот раз на должность слесаря-сантехника.

Представители надзорного органа обратились в суд с требованием расторгнуть трудовой договор с осужденным за распространение детского порно. Исковые требования удовлетворены,

Напомним, что ранее в этом же образовательном учреждении пьяным за рулем поймали водителя школьного автобуса.

09:00, 01 августа, 2019
Дарья Саушина
227
0
#образование\n#Следственный комитет\n#Селты\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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