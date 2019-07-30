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Прокладывавшие газопровод рабочие откопали человеческие кости в Сарапуле

12:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
Прокладывавшие газопровод рабочие откопали человеческие кости в Сарапуле
12:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
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#Следственный комитет\n#Сарапул\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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По данному факту проводится доследственная проверка.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле рабочие нашли человеческие кости. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, останки откопали на перекрестке улиц Гоголя и Вечтомова. Две берцовые кости и череп обнаружили 29 июля этого года при проведении земляных работ в рамках газификации района.

В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, которая позволит установить давность наступления смерти.

12:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
111
0
#Следственный комитет\n#Сарапул\n#происшествие

 

 

 


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