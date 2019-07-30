Прокладывавшие газопровод рабочие откопали человеческие кости в Сарапуле

По данному факту проводится доследственная проверка.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле рабочие нашли человеческие кости. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, останки откопали на перекрестке улиц Гоголя и Вечтомова. Две берцовые кости и череп обнаружили 29 июля этого года при проведении земляных работ в рамках газификации района.

В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, которая позволит установить давность наступления смерти.