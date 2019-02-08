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Предпринимателя из Удмуртии обвинили в мошенничестве на полмиллиона рублей

12:30, 08 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:30, 08 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#МВД Удмуртии
Фото: arzik2
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Мужчина занял деньги у жительницы Ижевска и не вернул.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве на сумму более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

Установлено, что в 2016 году потерпевшая сделала заказ у 30-лентего бизнесмена из Якшур-Бодьинского района, который занимается строительством срубов. Затем, при оказании услуг, злоумышленник попросил у женщины в долг деньги на развитие бизнеса, женщина не отказала.

«Однако в оговоренный срок злоумышленник деньги не вернул. В последующем несколько раз переносил дату возврата долга. В конце 2018 года ижевчанка, так и не дождавшись денег, обратилась в полицию. Ущерб составил 540 000 рублей», - говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину. Сейчас устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

12:30, 08 февраля, 2019
Диана Ворончихина
50
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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