Предпринимателя из Удмуртии обвинили в мошенничестве на полмиллиона рублей

Мужчина занял деньги у жительницы Ижевска и не вернул.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве на сумму более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

Установлено, что в 2016 году потерпевшая сделала заказ у 30-лентего бизнесмена из Якшур-Бодьинского района, который занимается строительством срубов. Затем, при оказании услуг, злоумышленник попросил у женщины в долг деньги на развитие бизнеса, женщина не отказала.

«Однако в оговоренный срок злоумышленник деньги не вернул. В последующем несколько раз переносил дату возврата долга. В конце 2018 года ижевчанка, так и не дождавшись денег, обратилась в полицию. Ущерб составил 540 000 рублей», - говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину. Сейчас устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет тюрьмы.