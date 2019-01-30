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Обманувшего туристов шоумена Егора Булдакова осудили в Ижевске

13:05, 30 января, 2019
13:05, 30 января, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#обман\n#мошенники\n#туристы
Фото: vk.com/mrbubbleizhevsk
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Мужчине назначили штраф в 60 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Шоумену Егору Булдакову из Ижевска вынесли приговор по уголовному делу. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, шоумен Егор Булдаков пропал в Ижевске в конце августа 2018 года. Об этом сообщила в соцсетях его жена. Позже выяснилось, что шоумен перед пропажей продавал туристические путёвки, но никаких поездок в тёплые страны покупатели не дождались. В сентябре Булдаков нашёлся.

На своей странице «ВКонтакте» он извинился перед общественностью. Тогда же шоумен обратился к представителям СМИ со словами, что журналисты «никогда не узнают, что произошло на самом деле… Меня не нашли, как говорят сотрудники полиции, я сам нашёлся». После этого мужчину и заподозрили в мошенничестве.

Он заключал договоры на приобретение турпутёвок. Однако оказалось, что отели не бронировались, а туры не оплачивались. В итоге потерпевшими признали семерых человек, а общий ущерб составил около 1 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью свою вину признал и возместил ущерб обманутым клиентам. С учётом этого суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

13:05, 30 января, 2019
234
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обман\n#мошенники\n#туристы

 

 

 


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